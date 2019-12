© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non sono passate inosservate le prestazioni di Iacopo Cernigoi, attaccante classe 1995, in forza alla Sambenedettese in prestito dalla Salernitana: 18 presenze e 10 gol per il giocatore rossoblù tra coppa e campionato ed ora - secondo quanto raccolto da TuttoC.com - spunta l'interesse di due club di Serie B. In vista dell'apertura del mercato invernale Cernigoi è infatti finito nel mirino di Frosinone e Chievo.