Samp, La Gumina positivo al Coronavirus. L'Empoli: "Forza Nino siamo tutti con te"

Un anno e mezzo all'Empoli, poi, a gennaio, il passaggio alla Sampdoria. Quel ritorno in Serie A che non è stato felicissimo per Antonino La Gumina, risultato positivo al Coronavirus .

Proprio il suo ex club, quello toscano, attraverso Twitter, ha mandato un semplice messaggio all'attaccante: "Forza Nino siamo tutti con te".