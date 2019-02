© foto di Giuseppe Scialla

A volte ritornano. E' il caso di Andrea Saraniti a Lecce, con l'attaccante ex Virtus Francavilla, rientrato in Salento dopo la breve avventura alla Viterbese. "L'effetto è quello della prima volta - spiega il giocatore in conferenza stampa (fonte SoloLecce.it) -. Ringrazio tutti. Non ho rimpianti per questi cinque mesi a Viterbo anche perché a settembre sembrava la soluzione migliore per giocare. Adesso però sono tornato a casa e sono contento di essere qui. Il campionato di Serie B? Bisognerà essere pronti, lavorare bene. Io voglio dare una mano, voglio farlo perché credo fermamente in questa avventura. Conosco tutti, ho fatto quasi tutto il ritiro, per me deve essere ancora più stimolante per entrare subito in gruppo e contribuire ai nostri obiettivi. La mia condizione fisica? Non giocare tanti mesi a Viterbo non è stato semplice. Noi giocatori ci siamo un po' cullati su questo, sul fatto che non giocavamo mai in attesa di cambiare girone. Il mio score è negativo, non mi sono trovato bene, ho vissuto una situazione di malessere personale. Ora sono a casa".