Serie B, 24^ giornata: Pescara corsaro a Crotone. Le reti nel primo tempo

© foto di Federico Gaetano

Vittoria in trasferta per il Pescara. Sul campo del Crotone il Delfino si è imposto per 2-0 nel posticipo della 24^ giornata di Serie B. Di Monachello e Campagnaro le reti decisive.

Con questo risultato gli abruzzesi agganciano il Lecce a quota 38 punti, a -1 dal Benevento. Crotone, invece, sempre più nei guai, con soli 19 punti conquistati in 24 giornate e il penultimo posto in classifica.