© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono chiusi i primi tempi delle gare in programma alle 15 e valide per la 22esima giornata di Serie B. Il Venezia ha chiuso avanti per 1-0 sul campo del Chievo. Decisivo fin qui il gol messo a segno al 32’ da Capello. 1-1, invece, tra Juve Stabia e Perugia. Ospiti avanti su rigore con Iemmello al 18’, poi pareggio firmato al 25’ da Canotto.