Non c’è solo la situazione del Palermo a tenere in apprensione la Serie B in vista della prossima stagione. Forti timori si stanno addensando attorno al Trapani a causa di una documentazione incompleta presentata per l’iscrizione al campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport mancherebbe infatti un timbro sul documento fideiussorio, aspetto che potrebbe compromettere la validità dell’iscrizione. Il Padova è così alla finestra e in queste ore ha deciso di procedere al completamento di tutta la documentazione — compresi gli 800mila euro necessari di fideiussione — per ottenere il ripescaggio in Serie B.