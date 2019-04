© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Benevento chiude in vantaggio il primo tempo del Bentegodi contro l'Hellas Verona. La prima occasione arriva al 13° con Armenteros e Ricci che non trovano la via del gol, parato il tiro dell'attaccante, fuori di poco quello del centrocampista. È poi ancora Ricci poco dopo la mezz'ora a sfiorare il vantaggio mandando di poco sul fondo un tiro a giro. Nel finale è l'Hellas a rammaricarsi, prima con Pazzini che di testa da pochi passi non trova la rete e poi con Zaccagni che calcia a lato. Praticamente allo scadere è invece Coda a timbrare il cartellino sfruttando un rimpallo per battere Silvestri per lo 0-1 che chiude il primo tempo.

