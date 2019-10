© foto di Insidefoto/Image Sport

Torna alla vittoria il Benevento. La squadra di Inzaghi batte di misura il Perugia grazie alla rete di Armenteros arrivata nel primo tempo. Nella ripresa i sanniti restano in 10 per l'espulsione di Tello (secondo cartellino giallo), ma il Perugia non riesce a trovare la rete del pori. Nel finale viene ristabilita la parità numerica con il rosso diretto a Carraro. Con questa vittoria il Benevento consolida il primo posto con 18 punti, il Perugia resta nel gruppone d'alta classifica con 14 punti.