Serie B, Brescia-Lecce: grandi ritorni al Rigamonti, Corini sfida il suo recente passato

Intrecci, emozioni e un filo di commozione. Tanti i temi in questo Brescia-Lecce, sfida che aprirà la terza giornata di serie B dopo la sosta dovuta alle nazionali. Eugenio Corini torna nella sua città contro la squadra con cui ha ottenuto una promozione, cancellata poi da un'annata travagliata in massima serie. Sarà una partita fondamentale per il nuovo allenatore giallorosso, ma anche per Diego Lopez: il tecnico uruguagio è tornato sulla panchina delle Rondinelle dopo la retrocessione dello scorso anno e dopo l'esonero di mister Delneri, durato sulla panchina biancoblù soltanto due partite. Storie e incroci che si mescoleranno alle ore 21.00, orario del calcio d'inizio di una super sfida da non perdere.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Un solo punto conto contro l'Ascoli e una sconfitta che è costata il posto a Delneri. Le Rondinelle ripartono da Lopez, il quale dovrà fare i conti per poter schierare un undici titolare: Joronen, Mateju, Bjarnason e Chancellor sono da valutare dopo gli impegni con le rispettive nazionali, mentre bisognerà analizzare le situazioni legate a Sabelli e Torregrossa. Si va verso il 4-3-1-2 con Donnarumma e Ayé in attacco, mentre Van de Looi potrebbe partire dal primo minuto nel ruolo di play basso.

COME ARRIVA IL LECCE - Una vittoria e un pareggio per la squadra di mister Corini, che dovrà fare i conti con ben sei assenti: non ci sarà Mancosu, una delle pedine fondamentali di una squadra che vuole tornare subito ad essere protagonista. Le alternative però non mancano, soprattutto in attacco: tra Coda, Pettinari e Stepinski Corini avrà le armi giuste per poter far male al suo Brescia. Tachtsidis, dopo le polemiche dovute al mancato trasferimento, non è stato convocato: il centrocampista greco dovrà fare di tutto per poter scalare nuovamente le gerarchie.