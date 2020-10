Serie B, Brescia-Virtus Entella: obiettivo unico, il ritorno alla vittoria in campionato

vedi letture

Due squadre in costruzione che devono ancora trovare il proprio ritmo in campionato, ma che in Coppa Italia hanno messo in campo una prestazione da non sottovalutare. Il Brescia accoglie la Virtus Entella in questa sesta giornata di serie B: entrambe sono reduci dal passaggio del turno contro Perugia e Pisa, ma ora bisogna pensare al campionato. Le Rondinelle non vincono dal match interno con il Lecce, mentre i liguri non hanno ancora conquistato i tre punti: l'unico obiettivo, dunque, resta la vittoria.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Diego Lopez ha confermato che la squadra è in costruzione e che le diverse assenze potrebbero pesare in vista di una sfida importante. A ogni modo il tecnico urugagio non si perde d'animo, serve fare la prestazione per tornare al successo e trovare il proprio ritmo. In casa - tolta la vittoria per 3-0 a tavolino contro il Trapani - sono arrivati due pareggi e due successi. L'obiettivo è quello di proseguire nella striscia positiva iniziata proprio in Coppa Italia. Torregrossa, Ragusa, Donnarumma, Fridjonsson, Cistana, Martella, Semprini, Zmrhal, Bjarnason: questo l'elenco completo degli indisponibili, dunque l'allenatore bresciano dovrà fare la conta per mandare in campo l'undici titolare. Spazio al 3-4-2-1 con Ayé unica punta, supportato da Jagiello e Skrabb.

COME ARRIVA L'ENTELLA - La compagine ligure deve tornare alla vittoria, fino a questo momento sono arrivati tre pareggi e una sconfitta. Un inizio da dimenticare, seppur con una gara in meno: ora la squadra di Tedino deve mettere in campo una prestazione super per poter fare risultato al Rigamonti, come confermato dallo stesso tecnico. Possibile 4-3-1-2 con Mancosu e Brunori in attacco, supportati da Morosini. Da non escludere un cambio col centrocampo a 4: in questo caso Crimi e Paolucci andranno in mezzo al campo con De Col e Da Costa sulle corsie esterne.