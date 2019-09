Serie B, Chievo avanti sul Venezia all'intervallo: segna Giaccherini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è concluso pochi minuti fa il primo tempo dell'ultima gara di questo sabato di calcio della 3^ giornata del campionato di Serie B.

Venezia e Chievo Verona si stanno sfidando ora al "Penzo", con i locali che al 4' rimangono in inferiorità numerica a seguito dell'espulsione di Aramu, per un fallo su Esposito. Ma si deve arrivare al 44' per vedere il gol di Giaccherini, che porta in vantaggio il Chievo finalizzando un cross di Meggiorini.

Di seguito il programma completo della terza giornata di Serie B:

GIA’ GIOCATE

Pordenone-Spezia 1-0 (49' Barison)

Ascoli-Livorno 2-0 (43’ Gerbo, 96' Ninkovic)

Cittadella-Trapani 2-0 (46’ Celar, 68’ Diaw)

Entella-Frosinone 1-0 (94’ Mancosu [rig.])

Perugia-Juve Stabia 0-0

ORA IN CAMPO

Venezia-Chievo Verona 0-1

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Crotone-Empoli

Cosenza-Pescata

Pisa-Cremonese

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE

Salernitana-Benevento