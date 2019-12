Serie B, Chievo-Cremonese: scaligeri a caccia del secondo posto

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Sarà una gara da non perdere quella dello stadio Bentegodi di Verona. Da un lato, infatti, il Chievo di Michele Marcolini proverà ad agganciare il podio o addirittura il secondo posto in classifica, sperando in qualche passo falso di Perugia, Pordenone e Cittadella. Dal canto proprio, invece, la Cremonese proverà a dare una smorzata al proprio campionato, con l'arrivo di Marco Baroni in panchina che non ha ancora sortito gli effetti sperati. Sesta contro 14esima, dunque, in questo posticipo pomeridiano del sabato di Serie B.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Brutte notizie per Marcolini, che perde il difensore Cesar a causa di un infortunio alla caviglia rimediato in occasione della sfida al Trapani. Formazione tipo, per il resto, per il mister ex Albinoleffe con Vignato dietro a Meggiorini e uno tra Djordjevic e Rodriguez. Cabina di regia ancora appannaggio del giovane Esposito.

COME ARRIVA LA CREMONESE - La vittoria in Coppa Italia con l'Empoli ha restituito brio agli uomini di Baroni, che potrebbero dunque provare a cavalcare le ali dell'entusiasmo anche al Bentegodi. Conferma possibile per il 3-4-2-1 a dispetto del 3-5-2, con l'accoppiata Soddimo-Palombi dietro ad uno tra Ceravolo o, più probabilmente, Ciofani. Tornerà, sull'out destro, Mogos.