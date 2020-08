Serie B, Cittadella-Frosinone: al Tombolato in palio un posto in semifinale

Fischio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La corsa per l'ultima promozione in Serie A entra nel vivo, con il primo turno dei play-off che vedrà scendere in campo al Tombolato Cittadella e Frosinone, rispettivamente quinta e ottava forza del campionato. Ai padroni di casa, in virtù del vantaggio in classifica, basterebbe un pareggio per staccare il pass per il turno successivo, mentre i ciociari hanno un solo risultato possibile. A dirigere la gara sarà il signor Simone Sozza della sezione di Seregno.

COME ARRIVA IL CITTADELLA -Squadra quasi al completo per mister Venturato che non rinuncia al 4-3-2-1. Davanti a Paleari dovrebbe agire il quartetto composto da Mora, Adorni, Frare e Benedetti, mentre in mediana si rivedrà D'Urso accanto a Branca e Proia; in avanti Rosafio e Vita alle spalle di Diaw.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Rispetto all'ultimo turno il tecnico Nesta deve fare a meno di D'Elia e Matarese, ma recupera Krajnc. Convocato anche Tabanelli, non al cento per cento. Spazio al 3-5-2, con Szyminski, Brighenti, Ariaudo in difesa, mentre a centrocampo ci saranno Haas, Rohden, Maiello con Salvi e Beghetto sulle corsie laterali. In avanti il tandem Dionisi-Novakovich.