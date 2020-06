Serie B, Cittadella Perugia - Padroni di casa alla ricerca del secondo posto

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Match importante quello che andrà in scena questa sera tra Cittadella e Perugia. I padroni di casa vogliono la vittoria per continuare il sogno serie A. Il Crotone vice capolista dista solo due lunghezze. Il Perugia dal canto suo, venderà cara la pelle. Un colpaccio esterno spalancherebbe le porte dei play off e metterebbe al sicuro la classifica da possibili sorprese dalle zone basse. Non dovrebbe comunque mancare lo spettacolo in un match che promette scintille.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Tante assenze per mister Venturato che deve rinunciare all'infortunato Ghiringhelli e a ben 4 calciatori squalificati: Gargiulo, Iori, Perticone e Branca. Per il resto 20 calciatori disponibile per la partita contro il Perugia. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-1-2 con Luppi e uno tra Diaw e Panico in avanti. D'Urso agirà da trequartista.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Cosmi deve far fronte a numerose assenze. Ormai tagliato Greco, mancheranno anche gli squalificati Carraro e Di Chiara. Escluso dai convocati anche Dragomir per scelta tecnica. Ancora convalescente Vicario e out anche Falcinelli, uscito per infortunio dal match contro il Crotone. Dovrebbe essere confermato il 3-5-2 con la stessa difesa della gara scorsa ovvero Fulignati tra i pali con Angella, Sgarbi e Rosi a formare la linea a 3. In avanti Buonaiuto dovrebbe affiancare Iemmello. Panchina iniziale per Melchiorri.