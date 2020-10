Serie B, Cittadella-Pordenone: Venturato vuole mantenere la vetta, Tesser cerca i primi 3 punti

vedi letture

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW

Il Cittadella capolista sfida il Pordenone nella quarta giornata di Serie B. Turno infrasettimanale che vedrà di fronte due ottimo squadre. I padroni di casa guidano la classifica con Empoli e Salernitana. Gli ospiti sono invece alla ricerca della prima vittoria dopo 3 pareggi in altrettante partite. Un match che può riservare spettacolo e sorprese. Fischio d'inizio alle ore 21.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Venturato ha qualche dubbio di formazione. Non sarà della partita Tsadjout per problemi fisici. Cissè è convocato ma non è detto giochi dal primo minuto. Pienamente recuperato invece D'Urso. Da valutare anche Rosafio. In avanti confermato l'ex Olbia Oguenseye.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Rosa pressoché al completo per mister Tesser. Sarà titolare l'ex di giornata Diaw, che si è già ben integrato nella realtà neroverde. Non recuperano Mallamo e Gavazzi, da valutare Barison comunque convocato.Tesser che dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2. Ad affiancare Diaw in avanti ci dovrebbe essere Ciurria.