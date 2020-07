Serie B, classifica aggiornata: come cambia la graduatoria con la penalità del Trapani

Piccola ma grande stangata quella arrivata quest'oggi al Trapani: la Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite) ha accolto il ricorso del Procuratore Federale e, per l’effetto della stessa decisione, ha inflitto al Trapani non uno ma due punti di penalizzazione, a seguito del tardivo pagamento degli emolumenti del bimestre gennaio-febbraio, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ( LEGGI IL COMUNICATO ).

Cambia dunque la classifica, e si complica per i siciliani, che annullano il punto di vantaggio sul Cosenza appaiandosi ai lupi al penultimo posto della graduatoria. Rimangono comunque 10 i punti in più del Trapani rispetto al Livorno, fanalino di coda della classifica, mentre divengono -5 le lunghezze dalla zona playout.

Di seguito la graduatoria aggiornata:

Benevento 76

Crotone 55

Pordenone 52

Cittadella 52

Frosinone 51

Spezia 50

Salernitana 47

Chievo Verona 46

Pisa 46

Empoli 45

Virtus Entella 42

Perugia 40

Pescara 39

Venezia 39

Cremonese 37

Ascoli 36

Juve Stabia 36

Cosenza 31

Trapani 31*

Livorno 21

* due punti di penalizzazione