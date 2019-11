Serie B, classifica marcatori: Iemmello in vetta, seguono in tre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata interlocutoria, quella di B appena trascorsa, per quanto riguarda la classifica marcatori. Tra i primi in classifica, infatti, l'unico ad aver trovato la via della rete è stato Galano del Pescara, che col gol alla Cremonese aggancia il secondo posto a quota 8, al pari di Marconi e Simy e alle spalle del capolista solitario Pietro Iemmello (nella foto), di nuovo a secco. Da segnalare inoltre le doppiette di Pettinari del Trapani, che sale a quota 5 reti, e di Scamacca dell'Ascoli che raggiunge quota 4. Di seguito la classifica aggiornata dopo la 13^ giornata:

9 reti: Iemmello (Perugia);

8 reti: Marconi (Pisa), Nkwankwo S.(Crotone), Galano (Pescara);

6 reti: Diaw (Cittadella);

5 reti: Ciano (Frosinone), Pepin (Pescara), Da Cruz (Ascoli), Pettinari (Trapani), Mancuso (Empoli);

4 reti: Marsura (Livorno), Dordevic (Chievo), Meggiorini (Chievo), Kiyine e Jallow (Salernitana), Capello (Venezia), Strizzolo (Pordenone), Canotto (Juve Stabia), Ninkovic e Scamacca (Ascoli), Bruccini (Cosenza);

3 reti: Benali, Mustacchio e Crociata (Crotone), Pobega (Pordenone), Bocalon e Aramu (Venezia), Ardemagni (Ascoli), Pierini e Riviere (Cosenza), Frattesi (Empoli), Forte e Cissé (Juve Stabia), Marras (Livorno), Taugourdeau (Trapani), Kragl e Coda (Benevento), Ragusa e Bidaoui (Spezia), Schenetti (V. Entella), Paganini e Dionisi (Frosinone);

2 reti: Armenteros, Viola e Improta (Benevento), La Gumina, Stulac e Dezi (Empoli), Capuano (Frosinone), Agazzi (Livorno), Barison, Camporese e Gavazzi (Pordenone), Mancosu M., De Luca e Poli (V. Entella), Mogos e Soddimo (Cremonese), Ricci, Bartolomei, Capradossi e Gudjohnsen (Spezia), Segre e Giaccherini (Chievo), Tumminello e Memushaj (Pescara), Vita (Cittadella), Golemic (Crotone), Buonaiuto (Perugia), Moscati (Trapani).