Serie B, classifica marcatori: Iemmello verso titolo di campione d'inverno

Inarrestabile Pietro Iemmello, che anche nell'ultimo turno di campionato ha trovato la via della rete nel 2-0 del suo Perugia sull'Entella. Il bomber biancorosso sale così a quota 14 centri stagionali, allungando ulteriormente sull'inseguitore Marconi, ancora out per infortunio e fermo a 10. La diciassettesima giornata ha inoltre regalato la doppietta di Riviere del Cosenza, che sale a quota 7 reti in stagione. Di seguito la classifica aggiornata dopo la 17^ giornata:

14 reti: Iemmello (Perugia);

10 reti: Marconi (Pisa);

9 reti: Galano (Pescara);

8 reti: Nkwankwo S.(Crotone), Diaw (Cittadella);

7 reti: Pepin (Pescara), Riviere (Cosenza), Strizzolo (Pordenone);

6 reti: Scamacca (Ascoli), Ciano (Frosinone), Forte (Juve Stabia), Viola (Benevento);

5 reti: Dionisi (Frosinone), Da Cruz (Ascoli), Pettinari (Trapani), Mancuso (Empoli), Coda (Benevento), Kiyine e Jallow (Salernitana), Ragusa (Spezia), G.De Luca (V.Entella);

4 reti: Marsura (Livorno), Dordevic (Chievo), Meggiorini (Chievo), Capello e Aramu (Venezia), Canotto (Juve Stabia), Ninkovic (Ascoli), Bruccini (Cosenza), Kragl (Benevento), Crociata (Crotone), Marras (Livorno), La Gumina (Empoli), Taugourdeau (Trapani);

3 reti: Benali, Mustacchio (Crotone), Pobega e Burrai (Pordenone), Bocalon e Aramu (Venezia), Ardemagni (Ascoli), Pierini (Cosenza), Frattesi (Empoli), Cissé (Juve Stabia), Pettinari (Trapani), Bidaoui (Spezia), Schenetti (V. Entella), Paganini (Frosinone);

2 reti: Armenteros, Improta e Sau (Benevento), Stulac e Dezi (Empoli), Capuano (Frosinone), Agazzi (Livorno), Barison, Camporese e Gavazzi (Pordenone), Mancosu M., Poli (V. Entella), Mogos e Soddimo (Cremonese), Ricci, Bartolomei, Capradossi e Gudjohnsen (Spezia), Segre e Giaccherini (Chievo), Tumminello e Memushaj (Pescara), Vita, Luppi e D'Urso (Cittadella), Golemic (Crotone), Buonaiuto (Perugia), Moscati (Trapani), Djuric, Giannetti, Gondo e Lombardi (Salernitana), Moscardelli (Pisa).