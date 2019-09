Serie B, classifica marcatori: Marconi ancora in testa, incalza Iemmello

Nella foto Marconi

Marconi chiama, Iemmello risponde. Il bellissimo derby toscano tra Pisa ed Empoli ha messo in vetrina un attaccante che sta diventando progressivamente la rivelazione del campionato. Sono dunque due gli attaccanti che comandano la classifica marcatori del campionato cadetto dopo la quinta giornata, ma le due reti realizzate da Iemmello (entrambe su rigore) hanno permesso al Perugia di battere in rimonta il Frosinone ed assumono un peso specifico diverso. L'ex Sassuolo si conferma un lusso per la categoria. Al terzo posto sale Da Cruz: l'Ascoli batte lo Spezia e vola in testa alla classifica anche grazie alle sue prodezze, non era semplice ripetersi dopo lo show di Castellammare. Al quarto posto Diaw raggiunge Galano con tre reti, mentre Ardemagni e Kiyine stanno scalando gradualmente posizioni per la gioia di Ascoli e Salernitana. Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

7 reti: Marconi (Pisa);

6 reti: Iemmello (Perugia);

4 reti: Da Cruz (Ascoli);

3 reti: Diaw (Cittadella), Galano (Pescara).