Serie B, colpo Pordenone a Salerno. Solo l'Entella vince in casa: 4 successi esterni

Nelle gare delle 18:00 in Serie B il fattore campo viene ribaltato. Solo la Virtus Entella infatti vince fra le propria mura contro il Cittadella grazie al gol nel finale di primo tempo firmato da Mancosu. Nelle altre quattro gare arrivano altrettante affermazioni esterne con il Pordenone che mette a segno il colpacci sbancando il campo dell'ex capolista Salernitana grazie a una rete di Barison al 73° e di una allo scadere di Diaw, ma anche al doppio uomo in più dovuto alle espulsioni di Capezzi nel primo tempo e Di Tacchio nella ripresa. Vince nonostante chiuda in nove uomini (espulsi Bellanova e Scognamiglio) il Pescara in casa della Reggiana, decide una rete del centrale abruzzese all'86° che due minuti dopo lascia i suoi in doppia inferiorità numerica per la seconda ammonizione della gara.

Vittoria importante per l'alta classifica quella della SPAL che in rimonta supera un Frosinone spuntato: vantaggio ciociaro nel primo tempo con Kastanos, gli estensi pareggiano con Salvatore Esposito al 40° e poi mettono la freccia e sorpassano a tre minuti dalla fine con la rete di Paloschi. Vittoria netta infine per il Chievo in casa della Cremonese. Giaccherini su rigore nel primo tempo e Bertagnoli nella ripresa fissano il risultato sul 2-0 rendendo ancor più complicata la classifica della squadra di Bisoli.

Serie B, 17^ giornata

Cosenza-Empoli 0-2 (45° rig.Olivieri, 88° Mancuso)

Venezia-Pisa 1-1 (83° Svoboda; 39° Marconi)

Lecce-Monza 0-0

Ascoli-Reggina 2-1 (83° Cangiano, 90° Kragl; 19° Liotti)

Cremonese-ChievoVerona 0-2 (22° rig. Giaccherini, 81° Bertagnoli)

V. Entella-Cittadella 1-0 (40° Mancosu)

Frosinone-SPAL 1-2 (25° Kastanos; 40° Sal. Esposito, 87° Paloschi)

Reggiana-Pescara 0-1 (86° Scognamiglio)

Salernitana-Pordenone 0-2 (73° Barison, 90° Diaw)

ORE 21:00

Brescia-Vicenza