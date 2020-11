Serie B, con le porte chiuse aumentano i pareggi: sono il 39% dei risultati

Le porte chiuse stanno incidendo molto in questo primo scorcio di Serie B. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti le X in schedina sono passate dal 27% al 39% dei risultati totali: se un anno fa erano stati 19 i pareggi nelle prime sette gare oggi – con diverse squadre che devono recuperare le proprie gare - sono stati ben 25 con una diminuzione sia delle vittoria in casa (da 27 a 23) e sopratutto di quelle in trasferta (crollata da 24 ad appena 16). Segno che senza pubblico prevale l’equilibrio in campo anche se nell’ultimo turno c’è stato un solo pari.