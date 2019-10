Serie B, Cremonese-Ascoli - Marchigiani per la conferma

© foto di Federico Gaetano

La 6/a giornata di Serie B si completa con il match dello Zini tra Cremonese ed Ascoli. Una gara che si annuncia vibrante ed incerta fino alla fine tra due compagini ben attrezzate per stare in serie cadetta. L'Ascoli di Zanetti è la sorpresa di inizio stagione e vuole continuare a stupire, la Cremonese di Rastelli, invece, vuole risalire la china e puntare alle zone altissime. Cremonese e Ascoli si affronteranno per l'undicesima volta nella storia del match in programma in terra lombarda. Mai pareggio allo “Zini” nei 10 precedenti tra Cremonese ed Ascoli: 5 i successi dei lombardi, 5 per i marchigiani. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Due vittorie, un pareggio e due sconfitte per la Cremonese. Inizio di stagione altalenante, vista la rosa a disposizione di Rastelli si può fare di più. Sarà 3-5-2 per i lombardi con un dubbio in attacco con Ceravolo accanto a Ciofani o Palombi.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Dodici punti per l'Ascoli con quattro vittorie e una sconfitta. In caso di nuovo successo i marchigiani sarebbero nuovamente in vetta alla classifica. Zanetti, in assenza di Scamacca, è orientato a confermare il 4-3-1-2 con Ninkovic alle spalle di Da Cruz e Ardemagni.