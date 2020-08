Serie B, Diaw lancia il Cittadella, Salvi lo frena: 2-1 sul Frosinone al 45°

Il Cittadella chiude in vantaggio il primo tempo della sfida play off contro il Frosinone in una gara che vive nei minuti di recupero le maggiori emozioni. Padroni di casa avanti dopo sei minuti con Davide Diaw che trasforma un calcio di rigore (fallo di Brighenti su Rosafio). Il Cittadella è padrone del campo e sfiora il raddoppio con D'Urso poco dopo la mezzora e lo trova grazie ancora al suo centravanti allo scadere al termine di un’azione manovrata con Rosafio in versione assistman. La gara sembra chiusa, ma all'ultimo secondo del primo tempo Salvi la riapre con un destro chirurgico che batte Paleari e tiene accese le speranze dei ciociari.

GIA' GIOCATA

Chievo Verona-Empoli 1-1 [Semifinale: Spezia] (97' Garritano; 110° Tutino)

MERCOLEDI' 5 AGOSTO

Cittadella-Frosinone [Semifinale: Pordenone] parziale 2-1 (6° rig., 45° Diaw; 45° Salvi)