Si è concluso con un risultato clamoroso il match di Serie B tra Lecce e Ascoli. I padroni di casa si sono imposti con un netto 7-0 contro un Ascoli troppo brutto per essere vero. In gol Tabanelli (doppietta), Mancosu (doppietta), Petriccione, La Mantia e Falco. Con questo risultato i giallorossi restano in scia alle prime due della classifica, mentre l’Ascoli adesso deve guardarsi alle spalle.