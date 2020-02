Serie B, Empoli-Pordenone: caccia alla zona play-off al Castellani

vedi letture

Sfida alquanto interessante, quella tra Empoli e Pordenone di oggi. Da un lato, infatti, i ragazzi di Pasquale Marino approcceranno l'impegno consci delle nuove consapevolezze acquisite dall'arrivo dell'ex Spezia in panchina, mentre dall'altro la truppa di Attilio Tesser proverà a riconquistare una vittoria che significherebbe riavvicinamento importante alle zone più alte della classifica.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Non ci sarà Balkovec, fermato dal giudice sportivo poiché in diffida e ammonito durante lo scorso turno. Conferma dell'ormai collaudato 4-3-3, con il ruolo di centravanti che potrebbe essere occupato da La Mantia, in ballottaggio con Mancuso. Tutino a sinistra ed uno tra Ciciretti e Bajrami a destra, con la classica catena di centrocampo che vedrà Henderson e Frattesi come assoluti protagonisti.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Potrebbe esserci una nuova mini-rivoluzione in avanti tra i neroverdi: rischia il posto dal primo minuto Tremolada, con Chiaretti e Gavazzi che scalpitano. In attacco Strizzolo ed uno tra Candellone e Bocalon, con il primo favorito. Classico centrocampo con Burrai a dirigere la manovra e Pobega mezzala, si valutano le condizioni di Barison. Almici potrebbe riprendersi il posto occupato da Vogliacco.