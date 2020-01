Serie B, Entella-Cremonese: i liguri puntano sul "fattore campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Entrambe reduci da un pareggio, ma dai sapori completamente diversi: quello dell’Entella a Livorno con un rocambolesco 4-4 ha avuto i contorni dell’impresa dal momento che all’intervallo i ragazzi di Boscaglia erano sotto per 3-0 dopo 40 minuti, quello della Cremonese in casa con il Venezia ha rappresentato un’occasione mancata per uscire dalla zona caldissima, invece i lombardi restano ad appena due punti sulla terzultima. E la trasferta in Liguria sarà complicata, anche perché l’Entella ha perso soltanto una volta tra le mura amiche fino a questo punto del campionato.

COME ARRIVA L’ENTELLA – “Abbiamo tante assenze, ma non ci lamentiamo: ho a disposizione una rosa ampia, potranno esserci delle chances per chi ha giocato meno” ha dichiarato alla vigilia il tecnico Boscaglia. E, tra gli indisponibili, ci sono anche gli squalificati Schenetti e Settembrini, espulso nel concitato finale di una settimana fa al Picchi di Livorno. Alle spalle del tandem formato da Morra e di Giuseppe De Luca potrebbe agire Adorjan, mentre in mediana Boscaglia sembra orientato a schierare dal primo minuto Mazzitelli. Dietro, invece, non si tocca la coppia di centrali Chiosa-Pellizzer.

COME ARRIVA LA CREMONESE – Ha pareggiato al suo esordio in campionato dopo la sconfitta in coppa Italia contro la Lazio, ora Massimo Rastelli va a caccia del primo successo sulla panchina della Cremonese. “Abbiamo intrapreso la strada giusta: dobbiamo scalare una montagna, ma con atteggiamento e volontà ce la possiamo fare” il grido di battaglia del tecnico. Come nelle fila dei liguri, anche tra i lombardi gli indisponibili non sono pochi: Agazzi, Kingsley, Mogos e Claiton (squalificato) non sono partiti per Chiavari, nella retroguardia a tre ci saranno Caracciolo, Ravanelli e Terranova. Davanti, invece, per affiancare Ciofani è in vantaggio Piccolo.