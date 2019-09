Serie B, Entella-Frosinone: liguri a caccia del tris

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La Virtus Entella di Boscaglia è tra le note liete di questo inizio di stagione. Due vittorie con due gol e zero reti subite. Massimo guadagno con il minimo sforzo per i liguri che cercano la terza vittoria rispetto l'adagio del "non c'è due senza tre". Al Comunale di Chiavari, però, arriva il Frosinone di Nesta, una delle formazioni più attrezzate della serie cadetta, partita con qualche balbettio di troppo ma sempre tra le squadre più strutturate della Serie B. Sono sei in totale i precedenti tre le due squadre. L'ultimo risale alla stagione 2017-2018 con la vittoria del Frosinone per 0-1. L'ultima vittoria della Virtus Entella risale all'annata sportiva 2016-17: 2-1 per i liguri sui laziali. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Maggioni della sezione di Lecco.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Boscaglia punta sul tridente che ha fatto bene in questo inizio di stagione. Mancosu e Morra in attacco con Schenetti ad innescarli. In mezzo al campo Crimi, Paolucci e Nizzetto. Così il tecnico prima della gara: "Il Frosinone è una squadra forte, che ha idee. E’ una squadra costruita per vincere. Stanno lavorando bene, hanno avuto un inizio un po’ traumatico e ci spetta una gara difficile ma noi entreremo in campo per vincere".

COME ARRIVA IL FROSINONE - Alcuni dubbi di formazione per Nesta che deve, comunque, fare a meno di Szyminski, Tribuzzi e Brighenti. Al posto dell'ex Vicenza dovrebbe giocare Capuano accanto ad Ariaudo. In attacco ritorno dal 1' per Dionisi accanto a Trotta con Ciano trequartista. Recuperato Haas. Così Nesta prima della gara: "Affrontiamo una squadra che arriva a questa partita con grande entusiasmo e quindi servirà scendere in campo con la giusta mentalità cercando di sfruttare gli spazi e limitando gli errori".