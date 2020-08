Serie B, finale playoff: ultimo atto al Picco, il Frosinone sogna l'ennesima rimonta

La stagione cadetta più lunga della storia volge al termine. Finalmente la serie B conoscerà il nome della terza vincitrice e della ventesima squadra che farà parte del prossimo campionato. Si temeva di aver gettato al vento mesi di sacrifici quando il Covid ha fermato tutto, invece i presidenti si sono battuti per la ripresa graduale della regular season appoggiati da Balata e Gravina, protagonisti in positivo ed esempio di lungimiranza e sensibilità alle problematiche del calcio. Questa finale, dunque, va vista come una vittoria per tutti a prescindere da come finirà. E lo Spezia, dopo aver vinto allo Stirpe, è indubbiamente in pole per scrivere una pagina di storia incredibile. Occhio, però, al Frosinone delle rimonte impossibili. 90 minuti da vivere in apnea, che si preannunciano ricchi di emozione e di tensione agonistica. All'esterno dello stadio ci saranno una marea di tifosi liguri, ma l'appello della società è quello di rispettare le regole e non trasformare una serata di festa in un potenziale pericolo per la salute pubblica.

COME ARRIVA LO SPEZIA

La condizione fisica è buona e quasi certamente si ripartirà dalla formazione che ha asfaltato il Chievo e vinto all'andata per 1-0 senza correre grossi rischi. Mister promozione Gigi Vitale in rampa di lancio: è sicuramente lui uno dei volti della cavalcata dei liguri, si potrebbe ripetere l'impresa di un anno fa con la maglia del Verona. A proposito di ex Salernitana, guiderà il centrocampo un elemento come Ricci che è cresciuto esponenzialmente col passare dei mesi grazie alla sapiente guida di mister Italiano. In mediana Bartolomei è in vantaggio su Mora, il tridente offensivo non può prescindere dallo strapotere fisico di Galabinov e dal tandem Gyasi-Nzola che ha fatto davvero la differenza. Scalpitano Ragusa e Di Gaudio, pedine fondamentali da inserire in corso d'opera quando il Frosinone si sbilancerà lasciando ampi spazi per le ripartenze.

COME ARRIVA IL FROSINONE

Pesa l'assenza di capitan Dionisi. Al netto del nervosismo palesato in queste partite, l'attaccante rappresenta un punto di forza quasi imprescindibile. Tuttavia questa squadra ha dimostrato di poter essere competitiva anche senza il suo bomber, come dimostra la grande rimonta di Cittadella (da 2-0 a 2-3) e l'impresa di Trieste col Pordenone. La formazione sarà grossomodo la stessa che ha giocato nelle settimane precedenti, anche perchè non ci sono grosse alternative ai titolari soprattutto in mediana. Prevedibile e quasi scontato il rientro di Ciano dal primo minuto, Novakovich non è al top ma stringe i denti e ci sarà. Pronta, nel caso, una staffetta con Ardemagni che metterà a disposizione la sua grinta e la grande esperienza per trascinare i compagni nella ripresa. Maiello resta intoccabile in cabina di regia, il terzetto a centrocampo sarà completato da Haas e Rohden.