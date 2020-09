Serie B, Frosinone-Empoli: grande sfida tra le deluse della scorsa stagione

Frosinone-Empoli è uno dei big match della prima giornata del nuovo campionato di Serie B. Dopo le delusioni nei playoff promozione, le due compagini si ritrovano alla prima di campionato con subito un avversario tosto da affrontare. L'Empoli ha cambiato guida tecnica e ha affidato il suo progetto a Dionisi, con l'obiettivo promozione. Nesta invece ci riprova dopo la mancata promozione dello scorso anno e con il suo Frosinone si candida per essere una delle formazioni più attrezzate per il salto di categoria.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Nesta dovrebbe optare per un 3-5-2 con Ciano e Dionisi favoriti in attacco. Indisponibili Gori e Tabanelli. In difesa i favoriti sono Ariaudo, Capuano e Brighenti. Mediana con Zampano, Rohden, Maiello, Kastanos e Beghetto.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Dionisi dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2. Diversi i ballottaggi per il neo tecnico empolese: si giocano un posto Terzi e Antonelli e dubbi anche su chi farà il regista. Il giovane Ricci è il favorito. In attacco favoriti La Mantia e Mancuso. Non saranno della partita Cambiaso, Olivieri, Zurkowski.