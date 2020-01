Serie B, Frosinone-Pordenone: Tabanelli dalla panchina

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

L'attesa è finita: dopo il break di due settimane è di nuovo tempo di scendere in campo in Serie B. Anno nuovo, girone nuovo: messo in archivio quello d'andata, toccherà a Frosinone e Pordenone inaugurare quello di ritorno nel friday night in programma questa sera. Una sfida che profuma di play-off, e che vede i neroverdi - classifica alla mano - partire con i favori del pronostico: l'uno a zero sulla Cremonese con cui la squadra di Tesser ha chiuso il suo 2019 ha di fatto scongiurato ripercussioni negative dopo il tonfo di Salerno, e adesso l'obiettivo è ritrovare continuità, per blindare il secondo posto dall'assalto delle inseguitrici. I giallazzurri hanno un ritardo di sette punti rispetto ai friulani. L'ultima vittoria risale al quattordici dicembre scorso: da allora, i ciociari hanno raccolto appena un punto, pareggiando con il Pisa e andando al tappeto con Benevento e Crotone. "Giochiamo contro la seconda in classifica, i punti sono pesanti", ha osservato ieri in conferenza Nesta, che ha poi voluto stemperare gli animi: "Il girone d'andata ci ha messo in condizione di giocarcela da qui alla fine in una buona posizione".

COME ARRIVA IL FROSINONE - Nesta deve rinunciare a Matarese, messo ko da una distorsione alla caviglia destra. Indisponibili anche Tribuzzi e Zampano, entrambi per un affaticamento muscolare. Il tecnico dei ciociari sembra orientato a mandare in panchina il neo-acquisto Tabanelli, in leggero svantaggio per la mediana rispetto a Gori, Maiello e Haas. In difesa rientra Capuano, che dovrebbe essere preferito a Krajnc nella linea dei tre.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Bocalon, fresco di presentazione, è regolarmente convocato, ma non partirà titolare. Tesser, che in conferenza si è detto soddisfatto del suo acquisto, ha confermato l'assenza di Ciurria, in dubbio anche per la sfida contro il Pescara. In mediana probabile conferma per Zammarini e Pobega al fianco del vertice basso Burrai, mentre Chiaretti parte in pole per agire a supporto di Strizzolo e Candellone.