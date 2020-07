Serie B, Frosinone-Spezia: Ciano e Novakovich presenti nelle formazioni ufficiali.

Attraverso i siti ufficiali, Frosinone e Spezia hanno reso noto le formazioni per la sfida di stasera, con la squadra di Nesta a caccia di punti importanti per avvicinare la promozione in Serie A e rispondere al Cittadella. Per i liguri invece tridente molto fisico con Nzola, Galabinov e Gyasi tutti in campo.

FROSINONE (3-5-2) Bardi; Brighenti, Szyminski, Capuano; Salvi, Rohden, Gori, Haas, D'Elia; Ciano, Novakovich. Allenatore: Nesta.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Marchizza; Maggiore, Bartolomei, Mora; Nzola, Galabinov, Gyasi. Allenatore: Italiano.