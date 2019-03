© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha squalificato per due turni Lorenzo Pasciuti del Carpi “per comportamento non regolamentare in campo (Settima sanzione); per avere, al 24° del secondo tempo, all'atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose”. Fermati invece per un turno altri 11 calciatori: Anton Kresic (Carpi), Seungwod Lee e Luca Marrone (Hellas), Massimo Volta (Benevento), Otavio Murilo (Livorno), Bright Addae e Nikola Ninkovic (Ascoli), Nicola Falasco (Perugia), Lamin Jallow (Salernitana), David Okereke (Spezia) e Denis Tonucci (Foggia).