Serie B, Giudice Sportivo: due giornate di stop per Caldirola e Lombardi

vedi letture

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha fermato per due giornate di squalifica per Luca Caldirola del Benevento (per avere, al 24° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa) e Cristiano Lombardi della Salernitana (per avere, al 36° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale calciato con forza il pallone in direzione del Direttore di gara, senza colpirlo).

Una giornata di stop invece per Mariano Arini (Cremonese), Luca Pagliarulo (Trapani), Marco Modolo (Venezia), Giuseppe Mastinu (Spezia), Andrea Settembrini (Virtus Entella).

Per quanto riguarda gli allenatori un turno di squalifica per il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli per “avere, al 52° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente”.