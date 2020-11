Serie B, giudice sportivo: nessuno squalificato dopo il recupero di Entella-Venezia

vedi letture

Per le gare contro Ascoli e Brescia, nessun problema per Entella e Venezia, che sabato hanno giocato il recupero della gara valida per la 5^ giornata del campionato di Serie B, che ha visto i lagunari corsari in Liguria.

Il Giudice sportivo, come si evince dal comunicato, non ha squalificato nessun calciatore:

"Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 novembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 14 novembre 2020 – Recupero quinta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CURRARINO Michele (Virtus Entella)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

FELICIOLI Gianfilippo (Venezia)

ALLENATORI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

TEDINO Bruno (Virtus Entella)"