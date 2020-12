Serie B, giudice sportivo: stop di un turno per cinque. Squalificato mister Zanetti (Venezia)

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 dicembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 21-22 dicembre 2020 - Quattordicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA'

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PORDENONE per responsabilità diretta, in relazione al comportamento tenuto, al termine della gara, dal Presidente.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LONGO Samuele (L.R. Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ROMAGNOLI Simone (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SIEGA Nicholas (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SABELLI Stefano (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TOMOVIC Nenad (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ZANETTI Paolo (Venezia): per avere, al 33° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

DIRIGENTI

AMMENDA DI € 5.000,00

LOVISA Matteo (Pordenone): per avere, al termine della gara, con atteggiamento aggressivo criticato l'operato del Direttore di gara, reiterando tale atteggiamento anche con un Assistente.

AMMENDA DI € 3.000,00

LOVISA Mauro (Pordenone): per avere, al termine della gara, con atteggiamento aggressivo criticato l'operato di un Assistente.