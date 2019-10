Serie B, Giudice Sportivo: tre giornate a Birindelli. Fermati due tecnici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa del posticipo di stasera tra Cremonese e Frosinone, il Giudice Sportivo di Serie B ha pubblicato le prime sanzioni disciplinari. Eccole nel dettaglio:

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BIRINDELLI Samuele (Pisa): per avere, al 21° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 3.000,00

DA CRUZ Alessio Sergio (Ascoli): per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere, al 33° del secondo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto un'espressione irrispettosa al Direttore di gara; inoltre, mentre usciva dal recinto di giuoco a seguito del provvedimento di espulsione, colpiva con un calcio un pannello posto all'ingresso delle scale che adducono agli spogliatoi.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOGDAN Luka (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CHIOSA Marco (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

GERMONI Luca (Juve Stabia): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

DIAW Davide Djily (Cittadella): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 (QUARTA SANZIONE)

ERAMO Mirko (Virtus Entella): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MELIDONA Vincenzo (Livorno): per avere, al 21° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, rivolte epiteti gravemente insultanti ad un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOSCAGLIA Rocco (Virtus Entella): per avere, al 44° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato una decisione arbitrale con veemenza e plateale gestualità.

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

BRAGLIA Piero (Cosenza)

PRIMA SANZIONE

ITALIANO Vincenzo (Spezia)

ODDO Massimo (Perugia)

c) DIRIGENTI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SIGNORELLI Elio (Livorno): per avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.