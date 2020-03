Serie B, i finali: Benevento inarrestabile. Pari del Frosinone, poker del Trapani

Turno infrasettimanale per la Serie B, questa sera in campo per la 27^ giornata, che si concluderà poi domani.

Inarrestabile il Benevento, che con una rete per tempo stende il Perugia al "Curi" per 1-2, ma corsare, nella giornata odierna, anche il Cittadella, che col medesimo punteggio piega il Cosenza, e l'Empoli, che, dopo lo stop casalingo contro il Pordenone, riprende la via della vittoria e batte 2-3 la Cremonese. Pordenone che torna anche al successo casalingo, battuta 2-1 la Juve Stabia. Preziosa ma sofferta vittoria quella del Crotone, che batte 1-0 il Pisa, e altrettanto preziosa è al vittoria della Salernitana, che stende 2-0 il Venezia; e sempre ai piani alti, in chiave secondo posto, non va oltre il pari il Frosinone, che impatta 2-2 sul campo del Livorno. Labronici che vedono però il Trapani largamente vittorioso sull'Entella, 4-1 il finale.

Di seguito il programma completo della ventisettesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Cosenza-Cittadella 0-2 (50' Stanco, 74' Vita)

Cremonese-Empoli 2-3 (27' Ravanelli, 35' Sierralta, 39' Parigini, 44' [rig.] Mancuso, 58' Bajrami)

Crotone-Pisa 1-0 (94' Simy)

Livorno-Frosinone 2-2 (15' Ferrari, 31' Citro, 50' Del Prato, 69' [rig.] Dionisi)

Perugia-Benevento 1-2 (44' Caldirola, 78' Insigne, 91' Melchiorri)

Pordenone-Juve Stabia 2-1 (32' Gavazzi, 74' [rig] Di Mariano, 83' Strizzolo)

Salernitana-Venezia 2-0 (45' [rig.] Kiyine, 69' Karo)

Trapani-Entella 4-1 (23' [aut.] Coulibay, 63' Evacuo, 71' Pettinari, 89' Taugourdeau, 94' Scaglia)

MERCOLEDI' 4 MARZO

Ascoli-Chievo Verona

Spezia-Pescara