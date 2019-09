© foto di Andrea Rosito

È tornata in campo ieri sera la Serie B, con la 4^ giornata che ha preso il via con Frosinone-Venezia, terminata 1-1. Nel pomeriggio manita dell'Ascoli sul campo della Juve Stabia. Vince ancora il Benevento, mentre l'Entella non va oltre l'1-1 sul campo del Pescara. Torna alla vittoria la Cremonese, vince anche l'Empoli con il Cittadella.

GIA’ GIOCATA

Frosinone-Venezia 1-1 (54' Capello, 65' Capuano)

ORA IN CAMPO (parziali)

Benevento-Cosenza 1-0 (90+2' Armenteros)

Cremonese-Crotone 2-1 (22' Ceravolo, 18' Zanellato, 43' Palombi)

Empoli-Cittadella 1-0 (4' La Gumina [rig.])

Juve Stabia-Ascoli 1-5 (46' Da Cruz, 55' Da Cruz, 61' Cissè, 79' Chaija, 82' Ardemagni, [rig.], 90' Pucino)

Livorno-Pordenone 2-1 (21' Agazzi, 55' Strizzolo, 68' Marras)

Pescara-Entella 1-1 (32' Schenetti, 73' Memushaj)

Spezia-Perugia 2-2 (6' Buonaiuto, 22' Capradossi, 30' M. Ricci [rig.], 90' Iemmello)

ORE 18:00

Chievo Verona-Pisa

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Salernitana-Trapani