Serie B, i parziali: il Livorno apre le danze coi gol, ma pareggia. Avanti il Benevento

Turno infrasettimanale per la Serie B, questa sera in campo per la 27^ giornata, che si concluderà poi domani.

Da poco conclusi i primi tempi. Il primo gol di giornata è segnato da Ferrari, che con un colpo di testa porta in vantaggio il Livorno, ma è un gol illusorio, perché Citro trova poi l'1-1; è invece di 2-2 il parziale che arriva dallo "Zini", con la Cremonese che passa avanti per due volte grazie a Ravanelli e Parigini ma si fa poi raggiungere dall'Empoli, che manda a rete Sierralta e Mancuso. Sfortunato il Trapani, che con un autogol di Coulibaly vede l'Entella in vantaggio per 0-1; parziale esterno favorevole anche per il Benevento, a ora corsaro a Perugia grazie al gol di Caldirola. In vantaggio, ma tra le mura amiche, il Pordenone - è a Gavazzi a punire la Juve Stabia - ma allo scadere anche la Salernitana, col rigore di Kiyine, si porta avanti sul Venezia. 0-0 invece, il parziale di Cosenza-Cittadella e Crotone-Pisa.

Di seguito il programma completo della ventisettesima giornata di Serie B:

ORA IN CAMPO (parziale)

Cosenza-Cittadella 0-0

Cremonese-Empoli 2-2 (27' Ravanelli, 35' Sierralta, 39' Parigini, 44' [rig.] Mancuso)

Crotone-Pisa 0-0

Livorno-Frosinone 1-1 (15' Ferrari, 31' Citro)

Perugia-Benevento 0-1 (44' Caldirola)

Pordenone-Juve Stabia 1-0 (32' Gavazzi)

Salernitana-Venezia 1-0 (45' [rig.] Kiyine)

Trapani-Entella 0-1 (23' [aut.] Coulibay)

MERCOLEDI' 4 MARZO

Ascoli-Chievo Verona

Spezia-Pescara