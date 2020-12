Serie B, i parziali: Salernitana e Vicenza avanti, pari tra Frosinone e Pordenone

Terminano i primi tempi della quindicesima giornata di serie B. Ascoli in vantaggio nella sfida con la SPAL, così come l'Entella: i liguri sono in vantaggio 2-0 nel match contro il Pescara. Stesso risultato per la Salernitana sul campo del Venezia, mentre Pordenone e Frosinone sono bloccate sullo 0-0. Avanti anche Vicenza e Cosenza rispettivamente contro Lecce e Pisa.