Serie B, i risultati al 45': avanti solo lo Spezia, sei i pareggi

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

9^ giornata di campionato per la Serie B, iniziata ieri sera con il ritorno alla vittoria dell'Ascoli, che ha battuto 2-1 l'Entella.

In attesa che domani chiuda il turno il confronto tra Cremonese e Frosinone, quest'oggi campo le altre 8 gare, con il derby Livorno-Pisa in programma alle 18:00.

Tanti i pareggi in questa prima frazione da poco conclusa, e che vede avanti solo lo Spezia, 1-0 ai danni della Juve Stabia. Pari a reti bianche, invece, in Pescara-Benevento, Pordenone-Cittadella e Salernitana-Perugia, mentre il Chievo ha visto la rimonta del Cosenza e il Venezia, che aveva ammutolito lo "Scida", quella del Crotone; 1-1 anche tra Trapani ed Empoli.

Di seguito il programma completo della nona giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Ascoli-Entella 2-1 (5' Ninkovic, 13' [aut.] Pucino, 31' Da Cruz)

ORA IN CAMPO (parziali)

Cosenza-Chievo Verona 1-1 (8' Esposito, 36' Bruccini)

Crotone-Venezia 1-1 (9' Aramu, 35' Simy)

Pescara-Benevento 0-0

Pordenone-Cittadella 0-0

Salernitana-Perugia 0-0

Spezia-Juve Stabia 1-0 (18' Bidaoui)

Trapani-Empoli 1-1 (8' Bajrami, 23' Moscati)

ORE 18:00

Livorno-Pisa

DOMENICA 27 OTTOBRE

Cremonese-Frosinone