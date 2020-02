vedi letture

Serie B, i risultati al 45': Chievo e Salernitana in vantaggio su Pordenone e Livorno

Si sono conclusi i primi tempi delle due gare di Serie B in programma oggi pomeriggio. Il Chievo sta conducendo per 1-0 sul campo del Pordenone: decisivo fin qui il gol realizzato da Garritano al 12’ del primo tempo. Momentaneo successo di misura anche per la Salernitana contro il Livorno. In gol al 6’ Djuric.