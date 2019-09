Serie B, i risultati al 45': Perugia in rimonta, quattro i pareggi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Turno infrasettimanale per la Serie B, giunta adesso alla 5^ giornata del torneo.

In campo questa sera otto gare, con le sole Trapani-Cremonese e Salernitana-Chievo Verona in programma domani.

Tanti i gol in avvio di gara, con Vita e Capello che portano immediatamente in vantaggio Cittadella e Venezia, esattamente come fa Paganini con il suo Frosinone, acciuffato e poi superato dal Perugia grazie al doppio rigore di Iemmello; di rigore anche Ninkovic, con l’Ascoli in vantaggio sullo Spezia e raddoppia con Da Cruz. A Udine, invece, è Kragl a sbloccare il match tra Pordenone e Benevento, con Camporese che lo pareggia. Sul finale a segno l’Empoli, ma il Pisa la pareggia prontamente.

Di seguito il programma completo della terza giornata di Serie B:

ORA IN CAMPO (parziali)

Ascoli-Spezia 2-0 (4’ [rig.] Ninkovic, 45+1’ Da Cruz)

Cittadella-Pescara 1-0 (2’ Vita)

Cosenza-Livorno 0-0

Crotone-Juve Stabia 0-0

Entella-Venezia 0-1 (3’ Capello)

Perugia-Frosinone 2-1 (2’ Paganini, 22’ [rig.] e 34’ [rig.] Iemmello)

Pisa-Empoli 1-1 (40’ Mancuso, 45+1’ Marconi)

Pordenone-Benevento 1-1 (12’ Kragl, 40’ Camporese)

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE

Trapani-Cremonese

Salernitana-Chievo Verona