Serie B, i risultati al 45': si sblocca solo Ascoli-Livorno. Segna Gerbo

Conclusa la sosta delle Nazionali, è tornata in campo ieri sera la Serie B, giunta ormai alla 3^ giornata.

In campo questo pomeriggio gara del campionato di Serie B 2019-2020, ripreso dopo la sosta delle Nazionali. In questo momento in campo ben 4 match, con l’Ascoli che grazie a Gerbo ha trovato il vantaggio sul Livorno: squadre negli spogliatoi, quindi sull’1-0. Unica rete segnata in 45’, con Perugia-Juve Stabia, Entella-Frosinone e Cittadella-Trapani ferme sul pari a occhiali.

Di seguito il programma completo della terza giornata di Serie B:

GIA’ GIOCATA

Pordenone-Spezia 1-0 (49' Barison)

ORA IN CAMPO (parziali)

Ascoli-Livorno 1-0

Cittadella-Trapani 0-0

Entella-Frosinone 0-0

Perugia-Juve Stabia 0-0

ORE 18:00

Venezia-Chievo Verona

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Crotone-Empoli

Cosenza-Pescata

Pisa-Cremonese

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE

Salernitana-Benevento