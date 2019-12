© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono conclusi i primi tempi della 18esima giornata di Serie B. Dopo i primi 45’, bene Pescara e Cittadella, entrambe avanti di 2 gol in casa di Livorno e Venezia. Il Benevento è avanti in trasferta sul campo del Chievo, Frosinone e Crotone per il momento si dividono la posta (1-1), mentre il Pordenone è sotto di un gol a Salerno. Questi i risultati dopo i primi 45 minuti:

Chievo-Benevento 1-2 (Vignato, Maggio, Tuia)

Cremonese-Juve Stabia 1-1 (Forte, Ceravolo)

Frosinone-Crotone 1-1 (Mazzotta, Paganini)

Livorno-Pescara 0-2 (Galano, Maniero)

Salernitana-Pordenone 1-0 (Djuric)

Trapani-Perugia 1-0 (Luperini)

Venezia-Cittadella 0-2 (Diaw-D’Urso)