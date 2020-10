Serie B, il Giudice Sportivo: fermato per due turni, e multato, Obi del ChievoVerona

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno ha fermato per due giornate (con ammenda di mille euro) Joel Obi del Chievo per “proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione); per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, all'atto del provvedimento d ammonizione, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose”.