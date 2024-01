Ufficiale Vis Pesaro, arriva Joel Obi. Per l'ex centrocampista dell'Inter contratto biennale

La Vis Pesaro 1898 è lieta di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore JOEL CHUKWUMA OBI. Il centrocampista classe 1991 ha sottoscritto con la società biancorossa un contratto biennale.

Joel Obi arriva ad arricchire la rosa della Vis Pesaro portando in dote l’esperienza maturata tra Serie A, Serie B e Champions League. Calciatore veloce e tatticamente intelligente, può ricoprire diversi ruoli della linea di centrocampo, risultando sempre pericoloso per la rapidità nella fase d’inserimento.

Obi cresce calcisticamente nel settore giovanile nell’Inter. Viene aggregato alla prima squadra nell’anno del triplete fino a trovare a soli 19 anni l’esordio in UEFA Champions League agli ordini di Benítez. Meno di 20 giorni dopo, il 17 ottobre 2010, debutta anche in Serie A. Il centrocampista inizia a prendere spazio nella rosa interista anche con Gasperini, Ranieri e – di rientro da una stagione a Parma – con Mazzarri, allenatore che ritroverà anche al Torino. In tre stagioni in granata colleziona 59 presenze e 7 gol, continuando poi la sua carriera con Chievo, Alanyaspor (Süper Lig turca), Salernitana e Reggina, oltre a mantenere vivo il rapporto con la nazionale nigeriana (18 presenze). Joel Obi approda a Pesaro con un bagaglio di 142 presenze in Serie A, 57 in Serie B e 13 in competizioni europee, avendo dato il suo contributo nelle vittorie nerazzurre della Supercoppa italiana nel 2010 e della Coppa Italia 2010/2011. Per la sua esperienza alla Vis Pesaro ha scelto la maglia numero 16.