Serie B, il Giudice Sportivo: una giornata per 5 calciatori. Stop anche per Vivarini e Sottil

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno, ha fermato per un turno i tecnici Vincenzo Vivarini della Virtus Entella e Andrea Sottil dell’Ascoli. Per quanto riguarda i giocatori stop di un turno per Matteo Grandi e Luca Rigoni (Vicenza), Marcel Buchel (Ascoli), Francesco Lisi (Pisa) e Roberto Ogunseye (Cittadella).