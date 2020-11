Serie B, l'Ascoli non molla e in nove riesce a riprendere l'Entella: alla fine è 1-1

vedi letture

Terminata qualche istante fa la prima delle due partite di Serie B in programma oggi. Dopo un primo tempo all'insegna della noia, nella ripresa la sfida tra Ascoli ed Entella si è finalmente accesa ed ha vissuto le emozioni. Il risultato è comunque un pareggio, 1-1: dopo due espulsioni (Buchel per doppio giallo e Corbo) ed essere andati sotto per via del rigore di Mancosu, i padroni di casa hanno comunque trovato la forza di reagire ed arrivare al pari finale con Sabiri a poco più di cinque minuti dal novantesimo.

Ascoli - Entella 1-1

71' rig. Mancosu (E); 84' Sabiri (A)