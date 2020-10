Serie B, l'Empoli non sbaglia: 2-1 contro il Pescara e primo posto con Cittadella e Salernitana

vedi letture

Seconda vittoria per l'Empoli che vince in casa del Pescara e balza in testa alla classifica. I toscani vincono 2-1 grazie alle reti di Romagnoli e Moreo, inutile la rete al 31' di Maistro. Vittoria importante per gli azzurri che agganciano al primo posto Salernitana e Cittadella, martedì ci sarà la sfida contro la SPAL. Gli adriatici rimangono in fondo alla classifica con un solo punto, con il Venezia bisognerà assolutamente vincere.

Rivivi la diretta testuale di Pescara-Empoli su TuttoMercatoWeb.com!